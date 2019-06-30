«ПСЖ» не намерен продавать Неймара
Руководство «Пари Сен-Жермен» не планирует расставаться с нападающим команды Неймаром в это летнее трансферное окно. Несмотря на последние слухи, президент парижан Нассер Аль-Хелаифи не собирается обсуждать продажу 27-летнего бразильца, сообщает TF1.
Утверждается, что капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси попросил руководство клуба вернуть Неймара на «Камп Ноу». Но на этот момент у сине-гранатовых нет договорённости о трансфере ни с «ПСЖ», ни с самим игроком.
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн. Контракт форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года.
В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.
«Барселона» задумала грандиозный обмен. Всё ради возвращения Неймара
Есть все основания считать, что в случае осуществления эта сделка будет уникальной.
- 30 июня 2019
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