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«Спартак» победил ЦСКА в матче турнира в Австрии, играя тайм в большинстве

«Спартак» победил ЦСКА в матче турнира в Австрии, играя тайм в большинстве
Футбол / Прочие турниры 0

Прозвучал финальный свисток в матче 2-го тура Кубка Париматч Премьер «Спартак» – ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в городе Пёллау (Австрия) и завершилась со счётом 3:1.

Красно-белые вышли вперёд уже на 7-й минуте благодаря точному удару подузащитника Зелимхана Бакаева. На 27-й минуте «армейцы» восстановили равенство в счёте – мяч в свои ворота отправил хавбек номинальных хозяев Александр Ломовицкий. В концовке первого тайма ЦСКА остался в меньшинстве – с поля был удалён защитник Кирилл Набабкин.

На 59-й минуте «Спартак» вновь вышел вперёд усилиями защитника Ильи Гапонова, а уже спустя минуту отличился ещё раз – гол забил полузащитник Софьян Ханни.

ЦСКА, потерпев поражение в двух матчах, лишился шансов на победу в предсезонном турнире в Австрии. С турнирной таблицей соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».

Кубок Париматч Премьер. 2-й тур
30 июня 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 – Бакаев – 7, 1:1 – Ломовицкий – 27 (автогол), 2:1 – Гапонов – 59, 3:1 – Ханни – 60
Удаления: нет – Набабкин, 44
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