«Спартак» победил ЦСКА в матче турнира в Австрии, играя тайм в большинстве

Прозвучал финальный свисток в матче 2-го тура Кубка Париматч Премьер «Спартак» – ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в городе Пёллау (Австрия) и завершилась со счётом 3:1.
Красно-белые вышли вперёд уже на 7-й минуте благодаря точному удару подузащитника Зелимхана Бакаева. На 27-й минуте «армейцы» восстановили равенство в счёте – мяч в свои ворота отправил хавбек номинальных хозяев Александр Ломовицкий. В концовке первого тайма ЦСКА остался в меньшинстве – с поля был удалён защитник Кирилл Набабкин.
На 59-й минуте «Спартак» вновь вышел вперёд усилиями защитника Ильи Гапонова, а уже спустя минуту отличился ещё раз – гол забил полузащитник Софьян Ханни.
ЦСКА, потерпев поражение в двух матчах, лишился шансов на победу в предсезонном турнире в Австрии. С турнирной таблицей соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 30 июня 2019
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