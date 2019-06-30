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Футболист-гей из США: надеюсь, стану примером для детей и неопределившихся людей

Футболист-гей из США: надеюсь, стану примером для детей и неопределившихся людей
Футбол / Прочие турниры 0

Полузащитник «Миннесоты Юнайтед» Коллин Мартин, который в прошлом году совершил каминг-аут, рассказал о мотивах своего поступка.

«Должно быть ещё несколько футболистов-геев. Я надеюсь, что они смогут найти покой не только в обществе, но и в спорте, смогут быть самими собой. Думаю, что сейчас является позором, если люди не могут быть самими собой.

Когда вы делаете подобное публичное заявление, то на самом деле делаете его не ради себя. Я сделал это просто для того, чтобы стать примером для маленьких детей или людей, которые, возможно, не были уверены в своей сексуальной ориентации и не знали, стоит ли им идти в спорт", — приводит слова Мартина Sky Sports.

В нынешнем сезоне 24-летний Мартин провёл 1 матч в чемпионате MLS.

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Источник: Sky Sports

Заглавное фото: instagram.com/cm7md

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