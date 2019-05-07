Годин объявил об уходе из «Атлетико»

Защитник «Атлетико» Диего Годин объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона. Об этом уругвайский футболист сообщил сегодня, 7 мая, на пресс-конференции. Ранее в СМИ сообщалось, что Годин, игравший за «Атлетико» с 2010 года, близок к переходу в «Интер».

«Для меня это было больше, чем клуб. Это семья, образ жизни, так трудно прощаться со своим домом. Это было прекрасное время, и я хотел всех вас поблагодарить», — заявил Годин.

Президент «Атлетико» Энрике Серезо заявил, что это «особенный день» для клуба, назвав вклад Година в успехи клуба «экстраординарным».

Годин вместе с «Атлетико» становился чемпионом Испании, обладателем Кубка страны, дважды выигрывал Лигу Европы, трижды — Суперкубок УЕФА. Также становился обладателем Суперкубка Испании.