Попов: было видно, что у ЦСКА слабый вратарь, Акинфеев не играл — и всё, привет

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов оценил итоги московского дерби «Спартак» – ЦСКА (3:1) во втором туре Кубка Париматч Премьер.
«Сразу было видно, что у ЦСКА в воротах слабый вратарь (Илья Помазун. — Прим. „Чемпионата“). Акинфеев не играл – и всё, привет. Когда играет Акинфеев, его уверенность передаётся всей команде, а в первую очередь обороне. А тут такие грубые ошибки… Гол Ханни вообще чисто вратарский.
Может, выиграть Кубок Париматч Премьер для ЦСКА и не было первостепенной задачей, но стремление к результату никто не отменял, все хотят побеждать. Во втором тайме „армейцам“ пришлось трудно вдесятером. Удаление Набабкина справедливо, но Луису Адриано тоже стоило показать вторую жёлтую карточку.
В таких товарищеских матчах у команд не то чтобы хромает игровая дисциплина, но футболисты играют более расслабленно, чаще импровизируют. У них нет такой сосредоточенности и концентрации, как в официальных матчах, они позволяют себе играть раскрепощённо и рисковать. Зато нам интересно смотреть открытый футбол, когда забивается по 3-4 мяча», — цитирует Попова «Евро-футбол».
- 1 июля 2019
-
10:37
-
10:35
-
10:20
-
10:17
-
10:04
-
09:42
-
09:41
-
09:26
-
09:25
-
09:10
-
08:51
-
08:25
-
08:00
-
07:25
-
06:30
-
06:06
-
05:44
-
03:42
-
02:29
-
01:55
-
01:42
-
00:54
-
00:51
-
00:46
-
00:23
-
00:17
-
00:03
- 30 июня 2019
-
23:52
-
23:37
-
23:32
-
23:23
-
23:13
-
23:10
-
23:05
-
22:50