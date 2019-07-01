Попов: было видно, что у ЦСКА слабый вратарь, Акинфеев не играл — и всё, привет

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов оценил итоги московского дерби «Спартак» – ЦСКА (3:1) во втором туре Кубка Париматч Премьер.



«Сразу было видно, что у ЦСКА в воротах слабый вратарь (Илья Помазун. — Прим. „Чемпионата“). Акинфеев не играл – и всё, привет. Когда играет Акинфеев, его уверенность передаётся всей команде, а в первую очередь обороне. А тут такие грубые ошибки… Гол Ханни вообще чисто вратарский.



Может, выиграть Кубок Париматч Премьер для ЦСКА и не было первостепенной задачей, но стремление к результату никто не отменял, все хотят побеждать. Во втором тайме „армейцам“ пришлось трудно вдесятером. Удаление Набабкина справедливо, но Луису Адриано тоже стоило показать вторую жёлтую карточку.



В таких товарищеских матчах у команд не то чтобы хромает игровая дисциплина, но футболисты играют более расслабленно, чаще импровизируют. У них нет такой сосредоточенности и концентрации, как в официальных матчах, они позволяют себе играть раскрепощённо и рисковать. Зато нам интересно смотреть открытый футбол, когда забивается по 3-4 мяча», — цитирует Попова «Евро-футбол».

«Спартак» победил ЦСКА в матче турнира в Австрии, играя тайм в большинстве