Вратарь «Сарпсборг 08» Васютин может перейти в «Ростов»

Как стало известно «Чемпионату», вратарь Александр Васютин может перейти в «Ростов». Голкипер является воспитанником петербургской футбольной школы «Смена».
За молодёжный состав «Зенита» дебютировал 18 мая 2013 года в матче 29-го тура с нижегородской «Волгой» (0:2). В августе 2016 года он был отдан в полугодовую аренду в клуб чемпионата Финляндии «Лахти». 13 августа в первом же матче — с ПК-35 — вышел в стартовом составе и забил гол. В 2017 году был признан лучшим вратарём чемпионата Финляндии.
В феврале 2017 года аренда была продлена ещё на год. В июле 2018-го перешёл в клуб чемпионата Норвегии «Сарпсборг 08» на правах свободного агента.
В следующем сезоне команда Валерия Карпина стартует матчем с «Оренбургом». Эта встреча состоится 13 июля в Ростове-на-Дону.
- 1 июля 2019
-
12:20
-
12:19
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
11:40
-
11:40
-
11:21
-
11:12Джанаев интересен двум клубам РПЛ Эксклюзив
-
11:01
-
11:00
-
10:37
-
10:35
-
10:20
-
10:17
-
10:04
-
09:42
-
09:41
-
09:26
-
09:25
-
09:10
-
08:51
-
08:25
-
08:00
-
07:25
-
06:30
-
06:06
-
05:44
-
03:42
-
02:29
-
01:55
-
01:42
-
00:54
-
00:51
-
00:46