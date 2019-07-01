Мамаев: сейчас в камере ребята интересные, жалко с ними будет расставаться

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал, как чувствует себя в местах лишения свободы. Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, братья Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

«Сумка собрана, могу в любой момент с вещами на выход. Буду тренировать осужденных в колонии, если позволят. Я бы там спортзал для них современный сделал. Можно спортивный кружок создать. Готов и матч провести. Заочно обещаю организовать новый матч теперь уже в колонии.



Хотелось бы выйти по УДО, чтобы пораньше домой. Соскучился по родным. Хорошо, что сейчас в большой камере, ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет. Но надеюсь, все они скоро тоже окажутся на свободе», — цитирует хавбека «Московский комсомолец».