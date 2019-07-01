Акинфеев: мемы про ногу бога надо откинуть в сторону, была команда!

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о победе над Испанией в составе сборной России в 1/8 финала чемпионата мира – 2018.



«Многие говорят – сейвы, нога бога… Эти все мемы надо откинуть в сторону. Была команда! Был настоящий дух. Когда Феде Кудряшову на 115-й минуте сводило ноги, он падал, вставал и опять играл. И так многие ребята. Я стоял и понимал: не должны мы сегодня уступить. Пусть лучше это будет по пенальти, но не здесь, не на этом поле, когда идёт матч. Мы стояли друг за друга, а всё остальное уходит на второй план. Был дух, была команда.



Когда все набросились, я кричал «Нога!», так как боялся, что меня там в землю закопают. Человек 50 выбежало, напрыгнули, и там уже никто не соображает, что делает», — сказал Акинфеев в ролике на канале сборной России в YouTube.

«Ты просто космос, Россия!». Год победе сборной над Испанией на ЧМ-2018 «Нога бога», слёзы и радость Черышева и Игнашевича, народные гуляния ночью и другие лучшие фото исторического матча в «Лужниках».