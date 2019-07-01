«Нога бога», слёзы и радость Черышева и Игнашевича, народные гуляния ночью и другие лучшие фото исторического матча в «Лужниках».

«Ты просто космос, Россия!». Год победе сборной над Испанией на ЧМ-2018

Перед началом матча болельщики сборной России вдохновлялись великими высказываниями Виталия Мутко.

Дальнейшие кадры не требуют представления – их хочется пересматривать даже через год после окончания мундиаля.

Ночью центр Москвы превратился в одну большую футбольную вечеринку – с таким размахом победу сборной России ещё не отмечали.