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Лучшие фото с матча Россия — Испания на ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
Статистика турнира
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Лучшие фото с матча Россия — Испания на ЧМ-2018
«Чемпионат»
«Ты просто космос, Россия!». Год победе сборной над Испанией на ЧМ-2018
«Нога бога», слёзы и радость Черышева и Игнашевича, народные гуляния ночью и другие лучшие фото исторического матча в «Лужниках».
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Перед началом матча болельщики сборной России вдохновлялись великими высказываниями Виталия Мутко.

Дальнейшие кадры не требуют представления – их хочется пересматривать даже через год после окончания мундиаля.

Ночью центр Москвы превратился в одну большую футбольную вечеринку – с таким размахом победу сборной России ещё не отмечали.

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