«Локомотив» объявил об уходе Кварацхелии

Московский «Локомотив» на официальном сайте объявил об уходе из клуба полузащитника Хвичи Кварацхелии. Срок действия арендного соглашения грузинского футболиста с «железнодорожниками» истёк 30 июня.

"«Локомотив» благодарит Хвичу за время в клубе и желает успехов в дальнейшей карьере!" — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Кварацхелия перешёл в «Локомотив» на правах аренды в феврале 2019 года. В составе московского клуба грузинский игрок принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги и забил гол. В 2018 году Кварацхелия перешёл в «Металлург» (Рустави). За грузинский клуб он провёл 18 матчей, забив 3 мяча. Выступал за юношеские сборные Грузии, игроки не старше 17 и 19 лет. В 25 матчах за юношеские команды забил 17 мячей.