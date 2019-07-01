«Локомотив» объявил об уходе Кварацхелии
Московский «Локомотив» на официальном сайте объявил об уходе из клуба полузащитника Хвичи Кварацхелии. Срок действия арендного соглашения грузинского футболиста с «железнодорожниками» истёк 30 июня.
"«Локомотив» благодарит Хвичу за время в клубе и желает успехов в дальнейшей карьере!" — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.
Кварацхелия перешёл в «Локомотив» на правах аренды в феврале 2019 года. В составе московского клуба грузинский игрок принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги и забил гол. В 2018 году Кварацхелия перешёл в «Металлург» (Рустави). За грузинский клуб он провёл 18 матчей, забив 3 мяча. Выступал за юношеские сборные Грузии, игроки не старше 17 и 19 лет. В 25 матчах за юношеские команды забил 17 мячей.
- 1 июля 2019
-
18:30
-
18:15
-
18:14
-
17:55
-
17:51
-
17:47
-
17:46
-
17:40
-
17:38
-
17:20
-
17:17
-
17:10
-
16:55
-
16:31
-
16:24
-
16:22
-
16:20
-
16:02
-
15:49
-
15:48
-
15:41
-
15:33
-
15:26
-
15:15
-
15:05
-
15:02
-
15:00
-
14:44
-
14:40
-
14:28
-
14:10
-
14:09
-
14:00
-
13:58
-
13:55
Партнерский контент