Кварацхелия: уход из «Локомотива» не был запланирован

Полузащитник Хвича Кварацхелия поблагодарил «Локомотив» и рассказал о своём уходе из московского клуба.
«Во-первых, спасибо футболистам, тренерскому штабу, каждому работнику и, конечно, болельщикам. Это были лучшие шесть месяцев для меня. Я вырос не только как футболист, но и как человек. Огромное спасибо Юрию Палычу за то, что дал мне возможность играть в таком клубе, как „Локомотив“. Спасибо помощникам тренера, они всегда справедливо указывали мне на мои ошибки. Это помогало мне в развитии как футболисту. Спасибо за всё.
Что касается моего ухода из команды, это не было запланировано. Я знал, что проведу следующий сезон в команде, и был очень взволнован. Но, к сожалению, этого не произошло. И в этом нет вины моего агента.
Большое спасибо за всё! Вы подарили мне самые счастливые моменты в моей жизни! Болельщики, вы самые крутые люди в мире! Спасибо всем, кто принял близко к сердцу мой уход, и тем, кто обрадовался», — написал Кварацхелия на странице в «Инстаграме».
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