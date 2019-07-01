Родственник Фернандо сбил 7-летнего ребёнка в Подмосковье

Матеус Риворедо, родной брат жены полузащитника «Спартака» Фернандо, 18 июня сбил семилетнего ребёнка в Подмосковье, сообщает «Комсомольская правда».
«Происшествие произошло вечером около семи часов. Гражданин Бразилии 1992 года рождения ехал на арендованном внедорожнике Nissan X-trail. В коттеджном посёлке «Резиденция Рублёво» водитель наехал на ребёнка, который двигался на самокате. У ребенка перелом, он госпитализирован в больницу», – рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.
27-летний Риворедо является спортивным журналистом. В тот день он ехал снимать тренировку «Спартака» для своего блога. Путь бразильца на «Открытие Арену» лежал через Рублёвку.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД так и не смогли поговорить с бразильцем, так как он не знает русского языка. Полиции удалось установить лишь то, что Риворедо был трезв.
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