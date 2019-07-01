Фернандо: спартаковский дух — это хорошо, но я предпочитаю выигрывать
Полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо поделился впечатлениями от матча 2-го тура Кубка Париматч Премьер с московским ЦСКА (3:1).
«После победы в матче с ЦСКА тренер поздравил и сказал, что надо продолжать в том же духе. Нам и дальше нужны победы. Наш стиль игры перед стартом сезона в Российской Премьер-Лиге? Неважно, как мы будем играть, главное — побеждать. Три очка — это три очка, независимо от стиля игры. Спартаковский дух — это, конечно, хорошо, но я предпочитаю выигрывать. Лучше сыграть плохо и выиграть 1:0, чем сыграть красиво и проиграть. Конечно, мы хотим победить в следующем матче, но наша основная задача на турнире — это подготовка к чемпионату России», — приводит слова Фернандо сайт телеканала «Матч ТВ».
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