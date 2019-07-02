В. Кулик перешёл в «Тамбов»

Бывший капитан махачкалинского «Анжи» Владислав Кулик подписал контракт сроком на один год с футбольным клубом «Тамбов».

«Выступать за нашу команду полузащитник будет под шестым номером», — говорится в официальном «твиттере» тамбовской команды.

Кулик начинал играть в Полтаве, затем попал в Тольятти, где выступал за местную «Ладу». После этого полузащитник защищал цвета «Ротора», «Черноморца», «Урала», «Терека», «Крыльев Советов», «Кубани», «Рубина», «Оренбурга» и «Анжи».

В минувшем сезоне «Тамбов» финишировал на первом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и впервые в своей истории вышел в Российскую Премьер-Лигу. В стартовом туре сезона-2019/20 «Тамбов» сыграет с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге 14 июля. Накануне стало известно, что тамбовская команда на старте нового сезона будет проводить домашние матчи в Саранске.