«Тамбов» подписал контракт с вратарём «Балтики»

Между «Балтикой» и «Тамбовом» достигнута договорённость о полноценном переходе вратаря Владимира Сугробова. Об этом сообщила пресс-служба калининградской команды.

В прошлом сезоне 22-летний футболист на правах аренды выступал в «Анжи», в составе которого провёл два матча и пропустил шесть голов.

В минувшем сезоне «Тамбов» финишировал на первом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и впервые в своей истории вышел в Российскую Премьер-Лигу.



В стартовом туре сезона-2019/20 «Тамбов» сыграет с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге 14 июля. Накануне стало известно, что тамбовская команда на старте нового сезона будет проводить домашние матчи в Саранске.