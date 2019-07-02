«Тамбов» подписал контракт с вратарём «Балтики»
Между «Балтикой» и «Тамбовом» достигнута договорённость о полноценном переходе вратаря Владимира Сугробова. Об этом сообщила пресс-служба калининградской команды.
В прошлом сезоне 22-летний футболист на правах аренды выступал в «Анжи», в составе которого провёл два матча и пропустил шесть голов.
В минувшем сезоне «Тамбов» финишировал на первом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и впервые в своей истории вышел в Российскую Премьер-Лигу.
В стартовом туре сезона-2019/20 «Тамбов» сыграет с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге 14 июля. Накануне стало известно, что тамбовская команда на старте нового сезона будет проводить домашние матчи в Саранске.
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- 2 июля 2019
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