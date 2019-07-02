«Сочи» обыграл сербский клуб «Раднички» в контрольном матче

«Сочи» в контрольном матче добился победы над сербским клубом «Раднички» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Словении, где российский клуб проводит предсезонный сбор.

Победу сочинцам принёс нападающий «Сочи» Александр Карапетян. Из-за сильного ливня матч не был доигран, и «Сочи» засчитали досрочную победу.

«Сочи» (Россия) — «Раднички» (Сербия) — 2:0 (0:0)

Голы: Карапетян (53, 58).



«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Калугин, Мещанинов, Миладинович, Шакуро, Песегов, Билялетдинов, Бурмистров, Бахтияров, Обухов.



На замену выходили: Почивалин, Казаев, Катрич, Карапетян, Фролов, Мениг, Ферруз, Юрганов.

Напомним, «Сочи» набрал 69 очков и занял второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги по итогам сезона-2018/19, уступив «Тамбову». Таким образом, сочинская команда вышла в Российскую Премьер-Лигу, где выступит в предстоящем сезоне.