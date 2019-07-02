Сборная США обыграла Англию и вышла в финал женского чемпионата мира

В матче 1/2 финала женского чемпионата мира 2019 года сборная Англии встречалась с национальной командой США. Игра состоялась на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 2:1 в пользу североамериканской сборной.
На 10-й минуте счёт в матче открыла нападающая сборной США Кристен Пресс. Через 9 минут ответный мяч в ворота североамериканской национальной команды отправила футболистка сборной Англии Эллен Уайт. На 31-й минуте форвард сборной Алекс Морган вновь вывела сборную США вперёд в счёте. На 84-й минуте матча арбитр назначил пенальти в ворота США, однако игрок сборной Англии Стефани Хоутон не смогла его реализовать.
Таким образом, сборная США вышла в финал женского чемпионата мира—2019, а национальная команда Англии сыграет в матче за третье место. В финале турнира североамериканская команда сыграет с победителем противостояния Нидерланды — Швеция.
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