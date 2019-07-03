Паредес: Аргентина провела лучший матч на турнире

Бывший игрок «Зенита» Леандро Паредес поделился эмоциями после поражения сборной Аргентины от национальной команды Бразилии в полуфинале Кубка Америки-2019 со счётом 0:2. После игры футболист не смог сдержать слёз.

«К сожалению, мы не смогли получить результат. Они почти ничего не создавали. Мы увидели испуганную команду, которая знала, что мы можем причинить ей боль. Наша команда провела практически весь матч на бразильской стороне поля. Мы провели лучший матч на турнире, поэтому я немного зол. Мы не заслуживали вылета», – приводит слова Паредеса издание Marca.

Обыграв Аргентину, национальная команда Бразилии стала первым финалистом Кубка Америки — 2019, где встретится с победителем матча Чили — Перу, который состоится в Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» 4 июля (начало — в 3:30 мск). Аргентина сыграет в матче за третье место 6 июля (начало — в 22:00 мск).