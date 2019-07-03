Реакция Месси на поражение сборной в полуфинале Кубка Америки

В Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» сборная Бразилии обыграла национальную команду Аргентины в первом полуфинальном матча Кубка Америки — 2019 со счётом 2:0. Отличились Роберто Фирмино и Габриэл Жезус. Лидер аргентинцев Лионель Месси два раза попал в каркас ворот, но забить не сумел.

После финального свистка Лионель выглядел расстроенным, но не плакал, в отличие от партнёров по команде.



Некоторые бразильские игроки после окончания матча пожали руку Месси в знак уважения.

В пяти матчах на Кубке Америки — 2019 Лео забил лишь один гол с пенальти в ворота сборной Парагвая на групповом этапе.

Аргентина вылетела из Кубка Америки и сыграет в матче за третье место с Перу или Чили.