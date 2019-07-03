Реакция Месси на поражение сборной в полуфинале Кубка Америки
В Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» сборная Бразилии обыграла национальную команду Аргентины в первом полуфинальном матча Кубка Америки — 2019 со счётом 2:0. Отличились Роберто Фирмино и Габриэл Жезус. Лидер аргентинцев Лионель Месси два раза попал в каркас ворот, но забить не сумел.
После финального свистка Лионель выглядел расстроенным, но не плакал, в отличие от партнёров по команде.
Некоторые бразильские игроки после окончания матча пожали руку Месси в знак уважения.
В пяти матчах на Кубке Америки — 2019 Лео забил лишь один гол с пенальти в ворота сборной Парагвая на групповом этапе.
Аргентина вылетела из Кубка Америки и сыграет в матче за третье место с Перу или Чили.
Голы Фирмино и Жезуса — в видеообзоре матча Бразилия — Аргентина
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