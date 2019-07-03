Рабьо: мама — мой агент, мы отлично работаем вместе

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо рассказал об отношениях с матерью Вероник Рабьо, которая является его агентом.



«Что касается моей мамы, в спортивном плане она мой агент. Поэтому, конечно же, она играет важную роль. Мы отлично работаем вместе, и она помогает мне, как это обычно делают другие агенты со своими игроками. Наши отношения как сына и матери – это другое», — приводит слова Рабьо Football Italia.



Напомним, Рабьо перешёл в «Ювентус» из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. В ходе минувшего сезона 24-летний хавбек несколько раз отказывался от продления контракта с парижанами. При этом одним из главных претендентов на игрока являлась «Барселона», однако, по информации СМИ, каталонцы отказались от трансфера из-за завышенных финансовых запросов со стороны агента Адриена. Позднее сообщалось, что Рабьо отказался от услуг матери как агента, но информация не подтвердилась.

Рабьо заявил, что надеется сыграть за Францию. Он ушёл из сборной перед ЧМ-2018