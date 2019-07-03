Рабьо: мама — мой агент, мы отлично работаем вместе

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо рассказал об отношениях с матерью Вероник Рабьо, которая является его агентом.
«Что касается моей мамы, в спортивном плане она мой агент. Поэтому, конечно же, она играет важную роль. Мы отлично работаем вместе, и она помогает мне, как это обычно делают другие агенты со своими игроками. Наши отношения как сына и матери – это другое», — приводит слова Рабьо Football Italia.
Напомним, Рабьо перешёл в «Ювентус» из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. В ходе минувшего сезона 24-летний хавбек несколько раз отказывался от продления контракта с парижанами. При этом одним из главных претендентов на игрока являлась «Барселона», однако, по информации СМИ, каталонцы отказались от трансфера из-за завышенных финансовых запросов со стороны агента Адриена. Позднее сообщалось, что Рабьо отказался от услуг матери как агента, но информация не подтвердилась.
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