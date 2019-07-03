Рабьо заявил, что надеется сыграть за Францию. Он ушёл из сборной перед ЧМ-2018

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо выразил надежду, что ещё сможет сыграть за сборную Франции.
«Я всё ещё французский футболист, и если мне удастся выступать удачно, то я надеюсь быть одним из вариантов и был бы рад сыграть за национальную команду», — приводит слова Рабьо Football Italia.
Напомним, Рабьо принял решение завершить выступление за сборную Франции перед началом чемпионата мира – 2018, который прошёл прошлым летом в России. Главный тренер команды Дидье Дешам не включил Адриена в основную заявку на турнир и оставил его в списке резервистов на случай травмы кого-то из футболистов. 24-летний хавбек посчитал, что заслуживает большего, и покинул сборную.
Франция по итогам мундиаля завоевала золотые медали, в финале победив Хорватию со счётом 4:2.
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