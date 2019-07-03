Ерёменко пропустил матч с ЦСКА из-за отравления

Защитник «Ростова» Константин Плиев рассказал, по какой причине полузащитник ростовской команды Роман Ерёменко пропустил матч 3-го тура Кубка Париматч Премьер с московским ЦСКА (2:1).
«Ерёменко отравился перед игрой и очень плохо себя чувствовал», — приводит слова Плиева сайт телеканала «Матч ТВ».
Победа позволила «Ростову» набрать 6 очков. Команда сравнялась по набранным очкам в турнирной таблице с «Краснодаром». «Спартак» имеет в активе 3 набранных очка после двух игр. ЦСКА все свои три матча проиграл.
Напомним, в июне текущего года Ерёменко продлил контракт с «Ростовом» на четыре года. Футболист перешёл в «Ростов» в январе нынешнего года из московского «Спартака». В составе донского клуба финский игрок провёл 11 матчей, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.
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