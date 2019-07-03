Гончаренко: ЦСКА было важно получить новый опыт в турнире в Австрии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 3-го тура Кубка Париматч Премьер с «Ростовом» (1:2).

«Могу сказать, что нашей команде было важно получить новый опыт на этом турнире. Нам ещё есть над чем работать, нужно улучшить взаимодействия в обороне и атаке. Если улучшим, то можно с оптимизмом смотреть в будущее. В этом же матче были ошибки и потери, которые привели к пропущенным мячам.

Успех — это путь от неудачи к неудаче, потом что-то должно получиться. Мы верим в ребят, у них копится энергия для следующих матчей. Почему с «Ростовом» не играли в три центральных защитника? У нас есть проблемы в этой зоне, так что исходим из того, что есть», — приводит слова Гончаренко сайт телеканала «Матч ТВ».