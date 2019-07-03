«Лудогорец» стал обладателем Суперкубка Болгарии в четвёртый раз
В финальном матче за Суперкубок Болгарии «Лудогорец» встречался с клубом «Локомотив Пловдив». Игра прошла на стадионе «Васил Левски» в Софии и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Лудогорца».
Уже на 3-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Лудогорца» Мавис Чибота. В компенсированное время встречи, на 93-й минуте преимущество «Лудогорца» в счёте увеличил форвард Йоди Лукоки.
Таким образом, «Лудогорец» стал обладателем Суперкубка Болгарии во второй раз подряд. Также этот титул стал четвёртым для «Лудогорца» в истории. Сам клуб был основан в 2001 году. В сезоне-2011/12 «Лудогорец» дебютировал в элитном дивизионе Болгарии и стал чемпионом. После этой победы «Лудогорец» ни разу не упускал этот трофей.
- 3 июля 2019
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