Задумчивый Карпин с Онопко и сейв Акинфеева. Лучшие фото с матча ЦСКА — «Ростов»

3 июля в Пёллау на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в матче 3-го тура Кубка Париматч Премьер ЦСКА встречался с «Ростовом». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.



Счёт в матче был открыт уже на 9-й минуте. Автором забитого мяча стал Эльдор Шомуродов. На 28-й минуте Фёдор Чалов счёт сравнял. Однако ещё до перерыва «Ростову» снова удалось выйти вперёд благодаря забитому мячу того же Шомуродова. После перерыва счёт на табло не изменился.



Победа позволила «Ростову» набрать 6 баллов и сравняться по набранным очкам в турнирной таблице с «Краснодаром». У «Спартака» 3 очка после 2 игр. ЦСКА все свои матчи проиграл. Сегодня, 4 июля, «Краснодар» и «Спартак» сыграют заключительный матч турнира.



Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Ростов» — в фоторепортаже Сергея Киврина.