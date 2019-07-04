Стал известен председатель совета директоров «Динамо»

Сегодня в Москве состоялось первое заседание обновлённого совета директоров АО «ФК «Динамо-Москва». Председателем был избран первый заместитель президента-председателя правления ПАО «Банк ВТБ» Юрий Соловьёв.
В состав совета директоров вошли также генеральный директор АО «ФК «Динамо-Москва» Юрий Белкин, председатель Ассоциации юристов России, доктор юридических наук Сергей Степашин, член правления ПАО «Банк ВТБ» Дмитрий Пьянов и советник первого заместителя президента-председателя правления ПАО «Банк ВТБ» Дмитрий Гафин.
В числе основных вопросов повестки дня обсуждались принципы и критерии формирования клубного менеджмента и футбольной команды, заключение трансферных контрактов и трудовых договоров с игроками и тренерским штабом клуба, а также летняя трансферная кампания, приоритетом которой на данный момент является усиление атакующей линии.
«Ещё одним важным аспектом заседания стало согласование ключевых параметров новой концепции развития и модели финансирования футбольной Академии «Динамо» имени Л.И. Яшина. В частности, члены совета директоров проголосовали за учреждение эндаумент фонда развития детско-юношеского футбола», — говорится на официальном сайте «Динамо».
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