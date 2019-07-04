В семье защитника «Спартака» Айртона родился сын

Защитник московского «Спартака» Айртон Лукас в своём «инстаграме» объявил о рождении сына.



«Рождение ребёнка – это самое светлое, что бог даёт нам в жизни. Я люблю тебя, сын», — говорится в сообщении бразильского футболиста.

Айртон начал профессиональную карьеру на родине в 2015 году в составе «Флуминенсе». За три года в бразильском клубе он успел дважды поиграть в аренде, а в декабре 2018 года перебрался в «Спартак». В 2016 году защитник вызывался в национальную команду Бразилии U20.



Во второй половине минувшего сезона Айртон принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 3 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки. «Спартак» по итогам розыгрыша занял пятое место в турнирной таблице первенства.