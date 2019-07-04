«Рубин» возьмёт Маркова в аренду с правом выкупа. Им недоволен Хохлов
Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Динамо» Евгений Марков продолжит карьеру в «Рубине». Казанский клуб возьмёт 24-летнего футболиста в аренду с правом выкупа. Решение отдать нападающего в аренду связано с тем, что главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что Марков проигрывает конкуренцию новичку команду Рамилю Шейдаеву.
Марков выступает за московскую команду с 2018 года. Форвард является воспитанником петербургского «Зенита». С 2013 года, с момента создания «Зенита-2», выступал за вторую команду. Сезон-2014/15 провёл в аренде в красноярском «Енисее», выступавшем в ФНЛ. В перерыве сезона-2015/16 подписал контракт с Тосно». 21 мая 2016 года оформил первый в карьере в матче с «Факелом».
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