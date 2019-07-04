Дзюба: когда люди говорят, что Суперкубок незначимый трофей, они лукавят

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о предстоящем матче за Суперкубок России с «Локомотивом», который состоится 6 июля на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнётся в 19:00 мск.



«Это матч за трофей. Неважно, кто будет играть против нас, ведь играет чемпион страны против обладателя кубка. Когда люди говорят, что трофей незначимый, они лукавят. Трофей есть трофей. Любой футболист, заканчивая карьеру, будет вспоминать свои победы. Это важный матч как для них, так и для нас. Мы настроены серьёзно. Где играть, неважно, тем более новый стадион. Почему нет? Прекрасная атмосфера. Если бы можно было, мы бы хотели дома сыграть, но так нельзя, поэтому нам всё равно, где играть. Главное – победить», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.



«Футбол заключается в том, чтобы выходить на любой матч вне зависимости от того, против кого ты играешь. Мы надеемся только на победу и Суперкубок», — сказал полузащитник Магомед Оздоев.



«Хотелось стать лучшим бомбардиром в прошлом сезоне. В России очень хорошие нападающие: Чалов, Дзюба. Любой форвард ставит перед собой задачу выиграть бомбардирскую гонку, но для меня главное – победы команды», — отметил форвард Сердар Азмун.

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