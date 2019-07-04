«Зенит» и Nike презентовали форму на сезон-2019/20

«Зенит» сегодня, 4 июля, представил новые комплекты формы на следующий сезон. В официальных магазинах клуба продажа стартует с сегодняшнего дня.
Фотография доступна в «твиттере» «Зенита».
«Палитра домашнего комплекта формы сине-бело-голубых вдохновлена морской стихией Петербурга и покрыта динамичным орнаментом, который также угадывается в графике клубного самолёта «Зенита». Гостевая форма отражает мастерство, гордость и благородство игроков петербуржцев, а строгость и лаконичность белоснежного комплекта усиливают фокус на деталях, выполненных в традиционных цветах: яркие акценты сочетаются с линиями на спине, манжетами, воротником и гетрами.
Форма произведена из переработанного полиэстера; для создания одного комплекта в среднем используется 16 пластиковых бутылок, переработанных в полиэфирную ткань. Это позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду», — сообщает пресс-служба клуба.
Первый матч в новой форме «Зенит» проведёт 6 июля в Москве, где петербуржцы разыграют с «Локомотивом» Суперкубок России.
- 4 июля 2019
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