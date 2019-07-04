Дзюба: на одну футболку «Зенита» уходит 16 бутылок. На мою, наверное, 22

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба высказался о новой форме, которую для сине-бело-голубых изготовила фирма Nike.



«Красивая форма, белая мне нравится больше, она как-то бросается в глаза. Открыть магазин на стадионе – грамотное решение, надеюсь, появится больше детских вещей. Будет прикольно, если в наших цветах будут сидеть, как в НХЛ, к примеру, когда играет «Нэшвилл»: все в их форме. Скоро будет матч, надеюсь, помимо того, что форма нам нравится, будет ещё и фартовой.



Инновационные технологии в производстве формы, которые позволяют коже дышать, не имеют значения. Для людей, которые создают форму, это большой труд, но мы этого не ощущаем. Когда потеешь, думаешь снять её. Форма сразу прилипает. Я не верю, что она забирает пот. Она его впитывает, и пот остаётся на тебе. В перерыве матча меняем футболку, потому что она становится мокрой – так и будем делать. Для футболистов важнее, чтобы она хорошо сидела и был красивый цвет. У нас не любят красочные цвета. Есть синяя, белая, будем исходить из этого. Утеплённый вариант на нашем стадионе точно не нужен. Надеюсь, будет правильно составленный календарь. Можно всё грамотно распределить, зная, что у нас есть стадион с крышей, можно меняться. Нужно учитывать все погодные условия, чтобы был футбол, а не другие вещи. Для производства футболки было использовано 16 бутылок, а для моей, наверное, 22.



Зачем что-то лишнее говорить перед Суперкубком? Всё увидите 6-го числа в 19:00. Конечно же, мы готовимся в плановом режиме. Много бегаем, работаем. Всё не просто так. Кто из защитников РПЛ больше всего любит хватать меня за футболку? Они все меня любят приобнять. Кто хватает сильнее? Наверное, Гиа Григалава. Он умеет обхватить, из этих рук очень тяжело вырваться», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» передаёт Анатолий Романов.



«Зенит» и Nike презентовали форму на сезон-2019/20