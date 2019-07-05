Суботич стал игроком клуба-новичка Бундеслиги
Защитник Невен Суботич, выступавший в прошлом сезоне за французский «Сент-Этьен», подписал контракт с берлинской командой «Унион», впервые в своей истории вышедшей в Бундеслигу, сообщает сайт немецкого клуба.
Напомним, что 30-летний серб, у которого закончился контракт с французским клубом, уже выступал в высшем немецком чемпионате. С 2007 по 2008 год серб играл за «Майнц», а с 2008 по 2017 год — за дортмундскую «Боруссию». Также провёл 12 матчей за «Кёльн» на правах аренды.
В составе «Сент-Этьена» Суботич выступал с января 2018 года. В минувшем уроженец столицы Республики Сербской принял участие в 26 матчах чемпионата Франции и забил один гол. К берлинскому «Униону» Суботич присоединился в качестве свободного агента.
«Боруссия» Д пожелала скорейшего выздоровления Суботичу
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