Суботич стал игроком клуба-новичка Бундеслиги

Защитник Невен Суботич, выступавший в прошлом сезоне за французский «Сент-Этьен», подписал контракт с берлинской командой «Унион», впервые в своей истории вышедшей в Бундеслигу, сообщает сайт немецкого клуба.

Напомним, что 30-летний серб, у которого закончился контракт с французским клубом, уже выступал в высшем немецком чемпионате. С 2007 по 2008 год серб играл за «Майнц», а с 2008 по 2017 год — за дортмундскую «Боруссию». Также провёл 12 матчей за «Кёльн» на правах аренды.

В составе «Сент-Этьена» Суботич выступал с января 2018 года. В минувшем уроженец столицы Республики Сербской принял участие в 26 матчах чемпионата Франции и забил один гол. К берлинскому «Униону» Суботич присоединился в качестве свободного агента.