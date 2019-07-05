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«Валенсия» согласовала трансфер Макси Гомеса. Им интересовалась «Барселона»

«Валенсия» согласовала трансфер Макси Гомеса. Им интересовалась «Барселона»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Сельты» Макси Гомес, вероятно, продолжит карьеру в составе «Валенсии».

Как утверждает Marca, «летучие мыши» согласовали трансфер 22-летнего футболиста. По условиям сделки «Валенсия» заплатит за игрока € 16 млн, а также отдаст «Сельте» форварда Сантьяго Мину на постоянной основе и недавно приобретённого у «Тенерифе» защитника Хорхе Саенса на правах двухгодичной аренды.

Ранее сообщалось, что в услугах Гомеса заинтересована «Барселона». Утверждалось, что сине-гранатовые видят в уругвайце долгосрочную замену Луису Суаресу, которому в следующем сезоне исполнится 33 года.

В завершившемся сезоне Макси принял участие в 35 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 13 голов (1 – с пенальти) и 5 результативных передач.

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