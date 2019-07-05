Зе Луиш — о переходе в «Порту»: всегда хотел играть в европейских грандах

Новичок «Порту» нападающий Зе Луиш, перешедший в клуб из московского «Спартака», поделился эмоциями от трансфера в стан «драконов».
«Моя мечта сбылась. Я всегда хотел играть в грандах европейского и португальского футбола. Сейчас я очень счастлив. И я, и клуб очень хотели этого перехода. Впереди много работы, я рассчитываю забить много голов и тем самым помочь команде в завоевании трофеев», — приводит слова Зе Луиша пресс-служба «Порту».
Зе Луиш защищал цвета «Спартака» с 2015 года, вместе со столичным клубом он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. В завершившемся сезоне 28-летний форвард сыграл на клубном уровне 36 матчей. На его счету 14 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт футболиста со «Спартаком» был рассчитан до лета 2021 года. Ранее Зе Луиш выступал за «Жил Висенте», «Видеотон» и «Брагу».
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