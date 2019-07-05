«Рубин» подтвердил переход Маркова из «Динамо» на правах аренды

«Рубин» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего московского «Динамо» Евгения Маркова.



24-летний футболист присоединился к казанскому клубу на правах аренды, рассчитанной на сезон-2019/20. За свою новую команду форвард будет выступать под номером «20».



Накануне, 4 июня, «Чемпионат» сообщил о предстоящем трансфере Маркова. Решение отдать нападающего в аренду связано с тем, что главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что Евгений проигрывает конкуренцию новичку команды Рамилю Шейдаеву.



Марков выступает за московскую команду с 2018 года. Форвард является воспитанником петербургского «Зенита». В минувшем сезоне он провёл 23 матча в Российской Премьер-Лиге, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами.

«Рубин» возьмёт Маркова в аренду с правом выкупа. Им недоволен Хохлов