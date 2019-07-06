Абаев подписал контракт с «Чертаново»
Бывший голкипер «Локомотива» и «Ростова» Илья Абаев перешёл в «Чертаново». Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере». 37-летний вратарь стал самым возрастным игроком в истории клуба.
Ранее Абаев выступал за «Торпедо», «Анжи», «Волгу», «Локомотив» и «Краснодар». В минувшем сезоне вратарь провёл в составе «Ростова» 11 матчей, в которых пропустил 6 голов.
В составе «Локомотива», за который Илья Абаев играл с 2013 по 2017 год, новичок «Чертаново» становился бронзовым призёром РФПЛ и дважды выигрывал Кубок России.
«Чертаново» набрало 61 очко и финишировало на пятом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2018/19. Победителем турнира стал «Тамбов».
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