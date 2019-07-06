Ловчев — о Кокорине и Мамаеве: талант погублен, они всё променяли на понты

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о ситуации вокруг полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина. В ближайшее время футболисты будут этапированы в колонию в Ростовской области.

«Хотел бы вернуться к теме Кокорина и Мамаева. Конечно, как и все нормальные люди, был возмущен, когда они после провала во Франции „показали“ себя в Монако. Потом — когда Кокорин ездил по встречной полосе. Потом — после этой истории с избиением людей в Москве.

На одном из эфиров я назвал их нехорошим словом. На программе была мама Кокорина Светлана. Она подошла ко мне и спросила: «Вы правда думаете, что Сашка — плохой?» Я сказал ей: «Нет, но очень плохой человек — Мамаев». И Галицкий неслучайно заявил, что такой в его клубе не нужен, в то время как в «Зените» за Кокорина вступились

Потом были суды, все за этим наблюдали. И я всегда говорил, что главное — не устраивать из этого процесса показательную порку. Но её устроили…

Теперь Кокорин и Мамаев — в колонии. Смогут ли они восстановиться после всего этого? Им дадут такую возможность, они — талантливые футболисты, тут вопросов нет. В «Ахмат» могут пойти тот же, ведь руководитель Чечни хочет их поддержать. Но будут ли Кокорин и Мамаев состоятельны, как футболисты, никто не может сказать. Мне думается, их время как футболистов в Премьер-Лиге прошло. Жаль, просто жаль, что талант погублен. Они всё променяли на понты.

К чему всё это пишу… Я ведь видел Кокорина перед отправкой в колонию. Не буду говорить, где именно встреча произошла. Но мы пересеклись буквально на три секунды. Когда Кокорин проходил мимо меня под конвоем, я сказал только одну вещь: «Сань, держись!», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.