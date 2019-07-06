Боккетти: ромб всегда будет в моём сердце, я останусь болельщиком «Спартака»

Защитник Сальваторе Боккетти обратился к болельщикам после ухода из московского «Спартака».
«Дорогие болельщики! Настал тот день, который хотелось, чтобы не наступал никогда. Я приехал в Москву молодым парнем, один, а теперь у меня есть самое ценное — семья, новые друзья и миллионы вас в моём сердце навсегда. Никогда не забуду все радости и невзгоды, пережитые за эти прекрасные 7 лет, особенно год, когда мы выиграли чемпионат России и Суперкубок. Эти моменты навсегда останутся в моём сердце. С первой встречи вы дали мне понять, как важно не просто носить, но и играть в футболке „Спартака“.
Благодарю всех, с кем работал. Желаю «Спартаку» новых побед и успехов в будущем. Поддерживайте команду, будьте всегда рядом. Ваша поддержка самая важная для команды, а я останусь её болельщиком навсегда. Я не прощаюсь, а говорю до свидания. Ромб будет всегда в моём сердце. Один за всех, и все за одного!" — написал Боккетти на своей странице в «Инстаграме».
Сальваторе перешёл в «Спартак» из казанского «Рубина» в январе 2013 года. В минувшей кампании игрок принял участие в 22 матчах во всех турнирах. Ранее сообщалось, что 32-летний итальянец продолжит карьеру в «Вероне».
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