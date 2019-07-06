«Спартак» объявил об уходе Боккетти

Защитник Сальваторе Боккетти расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте московского клуба.

Сальваторе перешёл в «Спартак» из казанского «Рубина» в январе 2013 года. В минувшей кампании игрок принял участие в 22 матчах во всех турнирах. Ранее сообщалось, что 32-летний итальянец продолжит карьеру в «Вероне». Также Боккетти выступал в составе таких клубов, как «Асколи», «Фрозиноне», «Дженоа» и «Милан», а также играл за национальную команду Италии.

«Спартак» занял 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Чемпионом страны по итогам минувшего сезона стал «Зенит». В первом матче сезона-2019/20 подопечные Олега Кононова сыграют с «Сочи».