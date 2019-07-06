Жена Боккетти: не знаю, смогу ли переступить порог родного стадиона «Спартака»

Екатерина Боккетти, супруга итальянского защитника Сальваторе Боккетти, прокомментировала уход мужа из «Спартака».
«Дети выросли в атмосфере, у них и у меня это навсегда. Это не болезнь, это что-то другое. Не знаю, смогу ли вновь переступить порог родного стадиона, возможно, ради Марио и Грейс, но это будет эмоционально сложно. Искренне желаю счастья своему супругу и точно знаю, что это ещё один шаг вперёд. Спасибо всем, кто был с нами на протяжении всех 7 лет. Вы настоящие! Люблю тебя, профессор. Ты легенда», — написала Екатерина на своей странице в «Инстаграме».
Сальваторе перешёл в «Спартак» из казанского «Рубина» в январе 2013 года. В минувшей кампании игрок принял участие в 22 матчах во всех турнирах. Ранее сообщалось, что 32-летний итальянец продолжит карьеру в «Вероне».
- 6 июля 2019
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