Дубль Халка помог «Шанхай СИПГ» победить «Шанхай Шэньхуа»

«Шанхай СИПГ» победил «Шанхай Шэньхуа» в домашнем матче 16-го тура китайской Суперлиги. Игра состоялась на арене «Шанхай стэдиум» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



«Шанхай СИПГ» вышел вперёд на 16-й минуте — автором гола стал нападающий Халк, известный российским любителям футбола по выступлениям за «Зенит». Уже во втором тайме, на 62-й минуте, Халк оформил дубль. Спустя две минуты «Шанхай Шэньхуа» сумел сократить отставание — автоголом отметился защитник хозяев Хэ Гуань. Ещё через две минуты «Шанхай СИПГ» восстановил преимущество в два мяча усилиями защитника Вана Шэньчао. На 90-й минуте хозяева могли довести счёт до разгромного, однако форвард Элкесон не реализовал пенальти.

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