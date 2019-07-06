Радимов: Азмун же обошёлся «Зениту» дешевле Педро Роши?

Бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал выступление нападающего сине-бело-голубых Сердара Азмуна в матче за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:3).
Иранскому форварду, присоединившемуся к петербургскому клубу в середине минувшего сезона, удалось оформить дубль. Сначала Сердар сравнял счёт в концовке первого тайма, а затем в начале второй половины встречи вывел «Зенит» вперёд. Тем не менее голы Азмуна не помогли сине-бело-голубым, и команда потерпела поражение, пропустив до финального свистка ещё два мяча.
«Азмун же обошёлся «Зениту» дешевле Педро Роши?» — написал Радимов в своём «твиттере».
Напомним, бразильский форвард Педро Роша летом 2017 года перешёл в «Спартак» за € 12 млн, однако не сумел адаптироваться в команде и в апреле этого года отправился в «Крузейро» на правах аренды.
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