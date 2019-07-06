«Локомотив» снял суперкубковое проклятие! У Сёмина ещё один трофей

Серьёзный настрой «Локомотива»

О Суперкубке порой говорят пренебрежительным тоном – и матч, видите ли, всего лишь выставочный, и трофей – не настоящий, а полуофициальный. Однако «Локомотив» и лично Юрий Сёмин в число ворчащих скептиков явно не входили. Им этот титул был очень нужен, слишком уж много финалов подряд, предваряющих новый сезон, они проиграли за последние годы. И вопрос «А кому нужнее?» в этот раз вряд ли был актуальным. Всем сомневающимся можно было просто отправить слова главного тренера и защитника Ведрана Чорлуки, сказанные накануне.

«У тренера всегда конфликт с руководством». Сёмин готовится брать Суперкубок Главный тренер «Локомотива» перечисляет потери, но обещает дать бой «Зениту».

«Локомотиву» точно было нужнее. Этот агрессивный настрой и решимость исправить грустную тенденцию красно-зелёные попытались продемонстрировать с первых же минут. Обилие травмированных их нисколько не смущало — так, новичку Мурило пришлось сразу же стать основным центральным защитником (Кверквелия пока не готов), а Живоглядов сыграл на правом фланге обороны вместо Игнатьева.



Стартовый отрезок всецело остался за «Локомотивом».

Шутка — от «Зенита»

Когда за час до стартового свистка сине-бело-голубые опубликовали состав, показалось, что клуб действительно относится к матчу не столь ответственно. В списке не нашлось места Дзюбе и работяге Оздоеву, показывавшему сумасшедший футбол весной, зато попали в заявку зелёный резервист Мусаев и долго не игравший Ерохин.



Как же так?! Неужели «Зенит» решил провести эксперименты и рассматривал игру исключительно как этап подготовки к чемпионату? Но нет: вскоре пресс-служба петербуржцев удалила состав и опубликовала новый, сопроводив его смеющимся смайликом. И вот тут уже фигурировали как Оздоев, так и Дзюба. Шутка удалась.



Это был почти типичный весенний «Зенит», выстроившийся по схеме 4-4-2 – с Дзюбой и Азмуном впереди, с Ракицким и Ивановичем в обороне, Жирковым и Смольниковым, Дриусси и Ригони по флангам. Почему «почти»? Не хватало одного футболиста – Барриоса, получившего отдых после Кубка Америки.

Первый вратарский раунд — в пользу Гилерме

Но и отсутствие всего лишь одного игрока может стать проблемой для команды, тем более если речь идёт о действительно ведущем исполнителе. Без Барриоса опорная зона «Зенита» стала заметно слабее в разрушении – в одном только первом тайме сине-бело-голубые пропустили с десяток быстрых атак с участием братьев Миранчуков, Крыховяка и Жемалетдинова, и им отчасти повезло, что забили «железнодорожники» лишь однажды. Остальные подходы они транжирили, допуская погрешность в обостряющей или даже финальной стадиях.



Гол соорудили Жемалетдинов и Смолов. Первый ситуативно поменялся местами с Алексеем Миранчуком и ушёл в центральную зону (этот трюк он проделывал не раз), откуда выдал классную разрезающую передачу. Второй здорово принял мяч с уходом, вышел на ворота под острым углом и смачно выстрелил в ближний. Лунёв потерял ворота и не выручил – хотя, наверное должен был.

На противоположной половине поляп оначалу было куда спокойнее, да и голкипер – тоже представитель национальной сборной – там выглядел чуть надёжнее. Гилерме несколько раз классно подстраховывал защитников, выбегая из ворот, нейтрализовал в зародыше выход один на один Дзюбы и спас команду после удара Ракицкого головой. Свой вратарский раунд он у Лунёва выиграл.



Но потом натурализованному бразильцу стали передавать «приветы» собственные же партнёры.

Не зря Сёмин переживал за Мурило

Оба гола «Зенита» в чём-то похожи, их общими атрибутами стали атаки по правому флангу, рейды Смольникова, передачи в штрафную, провалы в центре обороны «Локо».



Первый мяч «железнодорожники» пропустили за мгновения до перерыва, раньше времени мысленно отправившись в раздевалку и потеряв концентрации. Главным неудачником эпизода стал Жемалетдинов, неловко проткнувший мяч в борьбе со Дзюбой на Азмуна и оформив забавный ассистентский дубль. Сердар чётко реализовал момент, едва ли не впервые за матч попав в центр внимания.



А вот второй гол – это уже удивительно слабая игра Мурило на предпоследнем рубеже. Бразилец бездарно сыграл в отборе, позволив развернуться Азмуну без всякой скорости. Иранский форвард попросту проткнул мяч мимо Гилерме с пары метров – выручить было невозможно.

Алексей Миранчук: мясо — это сила. Поэтому его иногда надо есть Повалялись на травке и поболтали с братом обо всём.

Супер-Лёша Миранчук!

Сёмин, почуяв, что Суперкубок от него снова уплывает, бросил в бой Эдера – а больше, собственно, бросать для усиления атаки было некого. Но и без широкой обоймы «Локомотив» смог придавить соперника, полностью наиграв на свой второй гол. Сначала арбитр Сергей Лапочкин имел основания для назначения пенальти после падения Смолова. Затем всё тот же Фёдор рикошетом от рук Лунёва сотряс перекладину. А потом «железнодорожники» всё-таки забили. Потрясающий обводящий удар в дальний угол с левого края штрафной удался Алексею Миранчуку.



Но и этого команде Сёмина оказалось мало – в овертайм залезать она не захотела, продолжила атаковать и тут же забила ещё раз. И вновь усилиями Алексея Миранчука! На этот раз он прорвался сквозь полупустую и медленную опорную зону соперника, отыгравшись с партнёром (отсутствие Барриоса конкретно в данном эпизоде стало ключевой причиной провала), и тихонько покатил мяч низом в угол. Кураж у Лунёва в субботу вечером отсутствовал, выручить он снова не смог.



Самыми интересными моментами финального отрезка стали штанга Эдера и удаление Оздоева за грубую игру. «Локомотив» снял проклятие и впервые с 2005-го взял Суперкубок России.