«Реал» намерен оформить трансфер Погба в ближайшие дни

Руководство мадридского «Реала» не хочет затягивать с покупкой полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. «Сливочные» намерены заключить сделку в ближайшие дни, сообщает L'Équipe.
На приобретении Погба настаивает главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. 26-летний хавбек «красных дьяволов» — последняя цель французского специалиста в списке желаемых трансферов. Ранее по его просьбе мадридцы приобрели вингера Эдена Азара, защитника Ферлана Менди и форварда Луку Йовича.
Зидан хочет, чтобы Поль присоединился к «Реалу» уже 9 июля, когда команда полетит в США для участия в Международном кубке чемпионов.
Погба вернулся в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса» летом 2016 года за рекордные на тот момент в истории футбола € 105 млн. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию клуба на ещё один сезон.
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