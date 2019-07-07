Скалони: очевидно, что арбитры на Кубке Америки не понимают, как работать с VAR

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал судейство в матче за бронзовые медали Кубка Америки с Чили. Игра прошла на стадионе «Арена Сан-Паулу» в Сан-Паулу и завершилась победой аргентинцев со счётом 2:1.
«У меня сложились ещё более странные чувства по судейству на турнире. Я не понимаю критериев использования VAR на этом турнире. Судьи не понимают, как его использовать. Они все придерживаются разных мнений. Это очевидно, что арбитры не понимают, как работать с этой системой.
Я видел повтор, и я не понял, что сделал судья. Он принял решение, и VAR не повлиял на него. Это было странно», — приводит слова Скалони filo.news.
Напомним, в концовке первого тайма, на 37-й минуте, у форварда сборной Аргентины Лионеля Месси произошёл конфликт с полузащитником чилийцев Гари Меделем. После вылета мяча за лицевую линию между футболистами завязалась перепалка, которая мгновенно переросла в стычку. Главный арбитр матча не стал ждать развития конфликта и показал красную карточку обоим участникам эпизода.
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