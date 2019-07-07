Видаль: считаю, что шоу должны создавать игроки, а не арбитры

Полузащитник «Барселоны» и сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал судейство в матче за бронзовые медали Кубка Америки с Аргентиной. Игра прошла на стадионе «Арена Сан-Паулу» в Сан-Паулу и завершилась победой аргентинцев со счётом 2:1.

«Судейство испортило игру. Командам не дали играть, матч без каких-либо причин накалился. Надеюсь, такого больше не повторится. Считаю, что шоу должны создавать игроки, а не арбитры. Особого желания играть за третье место не было, но мы вышли на поле, чтобы победить», — приводит слова Видаля TyC Sports.

Напомним, в концовке первого тайма, на 37-й минуте, у форварда сборной Аргентины Лионеля Месси произошёл конфликт с полузащитником чилийцев Гари Меделем. После вылета мяча за лицевую линию между футболистами завязалась перепалка, которая мгновенно переросла в стычку. Главный арбитр матча не стал ждать развития конфликта и показал красную карточку обоим участникам эпизода.