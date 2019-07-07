Смолов: «Локо» долго не выигрывал Суперкубок? Понимаете, кого не хватало?

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал победу в матче за Суперкубок России с «Зенитом».
Встреча состоялась в Москве на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина и завершилась со счётом 3:2. «Железнодорожники» вырвали победу в концовке благодаря двум голам полузащитника Алексея Миранчука.
«Это моя первая игра за Суперкубок и первая победа. Понимаете, кого не хватало для победы?
Сыграл ли свою роль быстрый гол? Когда забиваешь в начале матча, соперник не до конца понимает, как перестраивать игру.
Думаю, матч понравился болельщикам. Мы сначала вели, потому уступали, но вырвали победу. Крутая игра, с большим количеством голов.
Все очень рады и счастливы. Будем стараться и работать. Даст бог, всё получится в Лиге чемпионов», — приводит слова Смолова пресс-служба «Локомотива».
Напомним, до вчерашней победы «железнодорожники» потерпели четыре поражения подряд в матчах за Суперкубок (2008, 2015, 2017, 2018).
Смолов перешёл в «Локомотив» в августе 2018 года.
- 7 июля 2019
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