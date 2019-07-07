Смолов: «Локо» долго не выигрывал Суперкубок? Понимаете, кого не хватало?

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал победу в матче за Суперкубок России с «Зенитом».

Встреча состоялась в Москве на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина и завершилась со счётом 3:2. «Железнодорожники» вырвали победу в концовке благодаря двум голам полузащитника Алексея Миранчука.

«Это моя первая игра за Суперкубок и первая победа. Понимаете, кого не хватало для победы?

Сыграл ли свою роль быстрый гол? Когда забиваешь в начале матча, соперник не до конца понимает, как перестраивать игру.

Думаю, матч понравился болельщикам. Мы сначала вели, потому уступали, но вырвали победу. Крутая игра, с большим количеством голов.

Все очень рады и счастливы. Будем стараться и работать. Даст бог, всё получится в Лиге чемпионов», — приводит слова Смолова пресс-служба «Локомотива».

Напомним, до вчерашней победы «железнодорожники» потерпели четыре поражения подряд в матчах за Суперкубок (2008, 2015, 2017, 2018).

Смолов перешёл в «Локомотив» в августе 2018 года.