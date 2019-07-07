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Почему фанаты «Локомотива» молчали на матче за Суперкубок России

Фанаты «Локомотива» молчали на Суперкубке России
Максим Ерёмин
«Локо» взял Суперкубок вопреки всему. Даже свои фанаты молчали треть игры
Этот «Локомотив» отвечает на негатив трофеями.
Футбол / РПЛ 0

Первые 35 минут матча с «Зенитом» переполненные сектора болельщиков «Локо» провели в тишине.

«А чего московские-то молчат? Протестуют? Странно», — удивлялся ведущий зенитовских влогов.

Самое странное то, что никто так и не понял, почему именно. Возможно, фаны не оценили повторения истории Жемалетдинова в случае с Кварацхелией. Или им не понравилось повышение цен на абонементы и отсутствие гибкой программы. А, может, всё дело в том, что не было публичной реакции клуба на беспредел МВД в Самаре, о котором мы писали чуть ранее.

Кстати, судя по тому, что Дюкова и Прядкина перед награждением встретили шумным свистом, последняя версия к правде ближе всего. РФС-то пришлось честно признать, что клуб по этой теме к ним обращался. Хотя версия про 35% подорожание абонементов (и 35 минут тишины) тоже звучит красиво. Тут бы только понять, как считали.

Точно можно сказать одно — причины были далеки от футбола. Команда, которая последние годы не опускается ниже второго места и регулярно берёт титулы, треть игры провела без поддержки. И вряд ли хоть кто-то смог доступно объяснить эти причины Крыховяку, которому не лень после «ПСЖ» рубиться за «Локо» как в последний раз.

***

В «Локомотиве» уже привыкли побеждать вопреки всему. С тлевшего уйму времени конфликта Сёмин-Геркус было всего несколько счастливых месяцев, когда в клубе была идиллия. Её прервал… Игорь Денисов. Забавно, но всё началось как раз с него. А потом слой за слоем, одно за другим.

Вокруг вице-чемпионов началась крутая качка в СМИ. И непубличность Василия Кикнадзе, от которого ждали куда большей активности в медиа (с его-то прошлым) сыграла против «Локомотива». То же почувствовали болельщики, привыкшие видеть в клубе либерального босса, готового впрячься за любое своё решение и доступно объяснить его тем, кому что-то там непонятно.

Со временем Кикнадзе и новое руководство (куда, между прочим, вернулся Валерий Филатов) попали в разряд неугодных, не успев провалить ни одно направление.

Миф о том, что к власти пришли носители анти-геркусовских ценностей засел так глубоко в головы, что даже многолетний автор билетных программ стал вдруг некомпетентным в глазах большинства. Хотя именно он год назад настоял на том, что повышение цен на абонементы стоит растянуть хотя бы на пару лет, а не набивать ценник с ходу.

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***

А «Локомотив» в Суперкубке был очень хорош. Смолов, кажется, впервые забил в решающем матче. В раздевалке после награждения он был настолько погружен в себя, что даже странно было видеть его в таком состоянии после победы. Возможно, он всё ещё в поиске внутреннего «я», и однажды мы снова увидим настоящего Фёдора.

Увидим мы и Бориса Ротенберга. Тот полон решимости продолжить карьеру после серьёзной травмы. Борис рассказывал всем о мечте выиграть именно три Кубка, заряжал с фанатами и был самым счастливым человеком на поле.

Мурило забыл про свои первые косяки и вместе с Эдером и Гилерме хлопал болельщикам. Игнатьев вёл светские беседы о шампанском, а Юрий Палыч стал главным по атмосфере, толкнув горячую речь в раздевалке. И станцевал под «День победы».

Среди всего этого веселья мелькал Женя Савин — его силуэт с камерой уже воспринимаешь как естественную часть окружающего мира.

— Жека, когда на «Чемп» придёшь?
— Братан, давай ещё хотя бы пару выпусков сниму с таким же резонансом, как про «Аланию», и приду. Чтобы было о чём говорить.

Несложно догадаться, что в ближайшем выпуске будет кое-кто из состава вчерашних победителей.

И только Василий Кикнадзе был на этом празднике словно немного растерян. В его глазах читалось недоумение, а большую часть награждения он пропустил, простояв у тоннеля — о чём-то задумавшись. Возможно, часть своих мыслей он выскажет на встрече с болельщиками уже через пару дней.

В любом случае «Локомотив» все эти разборки вообще не трогают. Взяли и вынесли «Зенит» после месяца оочень спорного бурления в Сети. И с защитником, которого пару недель назад тренер не хотел брать на сборы. Футбол в этом клубе опять сильнее всего остального.

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