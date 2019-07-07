«Локо» взял Суперкубок вопреки всему. Даже свои фанаты молчали треть игры

Первые 35 минут матча с «Зенитом» переполненные сектора болельщиков «Локо» провели в тишине.

«А чего московские-то молчат? Протестуют? Странно», — удивлялся ведущий зенитовских влогов.

Самое странное то, что никто так и не понял, почему именно. Возможно, фаны не оценили повторения истории Жемалетдинова в случае с Кварацхелией. Или им не понравилось повышение цен на абонементы и отсутствие гибкой программы. А, может, всё дело в том, что не было публичной реакции клуба на беспредел МВД в Самаре, о котором мы писали чуть ранее.

Кстати, судя по тому, что Дюкова и Прядкина перед награждением встретили шумным свистом, последняя версия к правде ближе всего. РФС-то пришлось честно признать, что клуб по этой теме к ним обращался. Хотя версия про 35% подорожание абонементов (и 35 минут тишины) тоже звучит красиво. Тут бы только понять, как считали.

Точно можно сказать одно — причины были далеки от футбола. Команда, которая последние годы не опускается ниже второго места и регулярно берёт титулы, треть игры провела без поддержки. И вряд ли хоть кто-то смог доступно объяснить эти причины Крыховяку, которому не лень после «ПСЖ» рубиться за «Локо» как в последний раз.

***

В «Локомотиве» уже привыкли побеждать вопреки всему. С тлевшего уйму времени конфликта Сёмин-Геркус было всего несколько счастливых месяцев, когда в клубе была идиллия. Её прервал… Игорь Денисов. Забавно, но всё началось как раз с него. А потом слой за слоем, одно за другим.

Вокруг вице-чемпионов началась крутая качка в СМИ. И непубличность Василия Кикнадзе, от которого ждали куда большей активности в медиа (с его-то прошлым) сыграла против «Локомотива». То же почувствовали болельщики, привыкшие видеть в клубе либерального босса, готового впрячься за любое своё решение и доступно объяснить его тем, кому что-то там непонятно.

Со временем Кикнадзе и новое руководство (куда, между прочим, вернулся Валерий Филатов) попали в разряд неугодных, не успев провалить ни одно направление.

Миф о том, что к власти пришли носители анти-геркусовских ценностей засел так глубоко в головы, что даже многолетний автор билетных программ стал вдруг некомпетентным в глазах большинства. Хотя именно он год назад настоял на том, что повышение цен на абонементы стоит растянуть хотя бы на пару лет, а не набивать ценник с ходу.

Коммерческий директор «Локомотива»: у нас самые дешёвые абонементы в Москве «Локо» меняет концепт абонементной программы.

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А «Локомотив» в Суперкубке был очень хорош. Смолов, кажется, впервые забил в решающем матче. В раздевалке после награждения он был настолько погружен в себя, что даже странно было видеть его в таком состоянии после победы. Возможно, он всё ещё в поиске внутреннего «я», и однажды мы снова увидим настоящего Фёдора.

Увидим мы и Бориса Ротенберга. Тот полон решимости продолжить карьеру после серьёзной травмы. Борис рассказывал всем о мечте выиграть именно три Кубка, заряжал с фанатами и был самым счастливым человеком на поле.

Мурило забыл про свои первые косяки и вместе с Эдером и Гилерме хлопал болельщикам. Игнатьев вёл светские беседы о шампанском, а Юрий Палыч стал главным по атмосфере, толкнув горячую речь в раздевалке. И станцевал под «День победы».

Среди всего этого веселья мелькал Женя Савин — его силуэт с камерой уже воспринимаешь как естественную часть окружающего мира.

— Жека, когда на «Чемп» придёшь?

— Братан, давай ещё хотя бы пару выпусков сниму с таким же резонансом, как про «Аланию», и приду. Чтобы было о чём говорить.

Несложно догадаться, что в ближайшем выпуске будет кое-кто из состава вчерашних победителей.

И только Василий Кикнадзе был на этом празднике словно немного растерян. В его глазах читалось недоумение, а большую часть награждения он пропустил, простояв у тоннеля — о чём-то задумавшись. Возможно, часть своих мыслей он выскажет на встрече с болельщиками уже через пару дней.

В любом случае «Локомотив» все эти разборки вообще не трогают. Взяли и вынесли «Зенит» после месяца оочень спорного бурления в Сети. И с защитником, которого пару недель назад тренер не хотел брать на сборы. Футбол в этом клубе опять сильнее всего остального.