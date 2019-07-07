Клопп: хочу, чтобы «Ливерпуль» привык побеждать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что к победам очень легко привыкнуть.



«Честно говоря, я испытал больше эмоций от победы в Лиге чемпионов, чем ожидал. Возможно, это было обусловлено тем, что я давно не выигрывал трофеи. Конечно, мы идём дальше. И дело не в том, что победа в Лиге чемпионов в прошлом. Почему мы вообще должны о ней забывать? Думаю, как раз эта победа должна придать игрокам больше уверенности и помочь в будущем — это важно. Но если всё, что у вас есть, — это уверенность, у вас не будет никаких шансов.



Нет, речь не идёт о том, чтобы быть окончательно удовлетворёнными, довольными своим достижением. То, что мы выиграли Лигу чемпионов, не отменяет того, что нам ещё многое предстоит сделать. Мы почувствовали запах крови, мы смогли победить. Это то, к чему можно привыкнуть, и я хочу, чтобы моя команда привыкла. Хочется, чтобы подобное происходило как можно чаще», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

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