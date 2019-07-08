Хёведес: каждый в «Локомотиве» хочет выиграть чемпионат России

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес прокомментировал победу в матче за Суперкубок России с «Зенитом».

Встреча состоялась в Москве на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина и завершилась со счётом 3:2. «Железнодорожники» вырвали победу в концовке благодаря двум голам Алексея Миранчука.

«Мы здорово начали сезон, выиграв Суперкубок. Нужно сохранить победный настрой и на чемпионат страны. Будем стараться прогрессировать и работать над собой каждый день, чтобы стать лучше. Каждый из нас хочет выиграть чемпионат России», — приводят слова Хёведеса «Известия».

Напомним, «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице, а также завоевал Кубок страны, победив в финале «Урал» из Екатеринбурга со счётом 1:0.